В Киеве с визитом побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Американская делегация прибыла в Украину 24 апреля, тогда же состоялась встреча чиновников с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет «УП» со ссылкой на источники в Офисе президента.

«Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах», — сказано в сообщении.

Примечательно, что визит Блинкена и Остина — первый приезд американских чиновников в Украину с начала полномасштабной войны с Россией.

По информации Reuters, Блинкен и Остин во время визита в Киев сообщили Владимиру Зеленскому, что американские дипломаты могут вернуться в Украину в ближайшую неделю. Кроме того, в столице Украины они объявили о выделении $713 миллионов на военные нужды Украине и еще 15 странам.

Из этих средств более $322 млн получит Украина, остальная сумма будет распределена между странами Восточной и Центральной Европы и Балкан, в том числе тех, которые передавали Киеву оружие, стоявшее у них на вооружении.

При этом, теперь помощь поступит не в виде готовых партий вооружений, а в форме финансового транша, на который упомянутые страны смогут покупать необходимые для себя боевые системы и оборудование.

«Это даст поддержку в тех силах и средствах, в которых Украина нуждается, особенно для борьбы в Донбассе. Эта поддержка также поможет украинским вооруженным силам перейти на более совершенное вооружение и системы противовоздушной обороны, в основном систем НАТО», — приводит агентство Reuters слова представителя американской администрации.