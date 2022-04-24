Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал журналистам в эфире «24-го канала», чего ждать на фронте в ближайшие дни.

По словам Арестовича, россияне практически прекращают использовать территорию Беларуси для своих военных целей. В то же время, на фронте ожидается вероятное усиление давления на украинские позиции.

«На фронте следует ожидать усиления давления на наши позиции с попыткой хоть как — то достичь целей операций, которые от них требует политическое руководство», — заявил Арестович.

Речь идет о выходе на пределы Луганской и Донецкой областей. По мнению советника главы Офиса Президента, им этого не удастся даже несмотря на усиление давления.

Как пояснил Арестович, украинской стороне поступает военная помощь от Запада. Поэтому он пока дает оптимистичные прогнозы и уверен, что Вооруженные Силы Украины дадут отпор врагу.