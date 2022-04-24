В Украину с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Остин Ллойд. Президент Владимир Зеленский проводит с ними встречу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

«Да, они прямо сейчас (в Киеве), разговаривают с президентом», — отметил Арестович.

Стоит отметить, что визит Блинкена и Ллойда Зеленский анонсировал еще вчера во время пресс-конференции в Киеве.

«У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки», – заявил вчера президент.