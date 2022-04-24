Азербайджан отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о событиях 1915 года в Османском государстве.

«К сожалению, заявление президента США в очередной раз искажает историческую правду о событиях 1915 года.

Попытки исказить события столетней давности и политизировать так называемый «армянский геноцид» недопустимы.

Это заявление также несовместимо с продолжающимися переговорами между Турцией и Арменией о нормализации отношений.

События 1915 года должны расследовать историки, а не политики. Попытки фальсифицировать историю и использовать ее для политического давления недопустимы», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.