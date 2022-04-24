Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высказался за безусловное соблюдение принципа равного и справедливого доступа к водным ресурсам, — пишет газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из мощнейших полюсов глобального развития и соответственно, на этот регион ложится большая ответственность за сохранение и использование водных ресурсов планеты, как неотъемлемого элемента обеспечения общей международной стабильности и безопасности, — заявил глава государства, выступая онлайн на четвертом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, в работе которого он принял участие по приглашению премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

«Убеждены, что главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека», — подчеркнул туркменский лидер.