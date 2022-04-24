Российские войска нанесли 9 ракетных ударов по городу Кременчуг Полтавской области. Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, российские войска нанесли удары по инфраструктуре города.

«Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день», — заявил глава ОВА.

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Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в Полтавщине. Об этом говорится в сообщении Полтавской ОВА.

Сообщалось о том, что были слышны взрывы в Кременчуге.

«Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий», — сообщают в ОВА.