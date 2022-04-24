Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Эндрю Шофер находится с визитом в Баку.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

«Мы приветствуем главного советника Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Эндрю Шофера, который посетит Баку с 24 по 29 апреля. США привержены сотрудничеству в двустороннем и многостороннем формате для содействия мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа», — отмечается в заявлении.

Э.Шофер ранее находился с визитом в Армении.