Известны данные французских exit-pools:

IPSOS: Макрон — 58,2%, Ле Пен — 41,8%;

IFOP: Макрон — 58%, Ле Пен — 42%;

Elabe: Макрон — 57,6%, Ле Пен — 42,4%.

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С избирательных участков поступили первые официальные данные. Согласно информации, на данный момент действующий президент страны Эммануэль Макрон набирает 57,6%, кандидат в президенты Марин Ле Пен — 42,4% голосов избирателей.

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Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов президента Франции и набирает от 55% до 58%.

Об этом сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на опросы избирателей.

Французские СМИ не имеют права публиковать данные эзкитполов до момента закрытия избирательных участков.