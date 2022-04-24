В Вашингтоне вызвало тревогу подписание сделки о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем, сообщает NBC. По мнению специалиста по Китаю Анн-Мари Брэди, «эта сделка меняет правила игры».

«США являются главной целью этого решения, оно направлено на противодействие стратегии США по сдерживанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала Брэди, которая работает в Университете Кентербери в Новой Зеландии.

По её мнению, соглашение между двумя странами «напрямую угрожает безопасности и автономии островных государств Тихого океана, а также Австралии и Новой Зеландии».