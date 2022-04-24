Президент России Владимир Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям и вместо этого, похоже, настроен захватить как можно больше украинской территории. Об этом Financial Times пишет со ссылкой на трех человек, проинформированных о беседах с российским президентом.

Владимир Путин, который серьезно рассматривал возможность мирного соглашения с Украиной после того, как в прошлом месяце Россия потерпела неудачу на поле боя, сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что он не видит никаких перспектив для урегулирования.

«Владимир Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и он хочет выиграть по-крупному», — сказал человек, проинформированный о переговорах.

Хотя Москва и Киев согласовали свой первый проект коммюнике на встрече в Стамбуле в конце марта, переговоры зашли в тупик после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в совершении военных преступлений против гражданского населения в таких городах, как Буча и Мариуполь.

Владимир Путин сказал, что мирные усилия зашли в тупик, и пришел в ярость после того, как Украина потопила «Москву», флагман российского Черноморского флота, по словам двух источников.

«Надежда на сделку была. Владимир Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этого победителем», — сказал один из людей.

Российский президент, похоже, придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его генералами и показанного по российскому телевидению, пишет FT.