Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что, по его информации, Россия потеряла в Украине 90% своих лучших десантников. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Украина 24».

«В первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это же самая качественная и важная часть армии, без которой завоевать наиболее важные стратегические объекты, завоевать столицу нельзя. Затем была потеряна значительная часть второго эшелона – качественная, с их точки зрения, – наемников. Из них примерно 4000 потеряно. Это же огромный процент ветеранов, готовых к войне!» – заявил Грозев.

Он считает, что без общей мобилизации Россия сейчас способна собрать против Украины не более 60-70 БТГ неизвестно какого качества.

За два месяца войны против Украины Россия также использовала большинство высокоточных ракет, которые у нее были, добавил Грозев. По его оценкам, в России остается не более 30% арсенала, который у нее был перед началом войны.

Цикл изготовления – один месяц. Проблема для россиян заключается в том, что они не могут самостоятельно производить такие ракеты.