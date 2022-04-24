В США рассказали о возможностях модернизированных танков M1A2 Abrams. Abrams SEP v4 (System Enhancement Package version 4) получит новые приборы наблюдения. Об этом сообщает 19FortyFive, передает Lenta.ru.

Отмечается, что главным отличием SEP v4 станет тепловизор третьего поколения, который интегрируют в оптические приборы командира и наводчика. Это позволит увеличить дальность обнаружения целей.

Модернизированный танк получит безопасный для глаз лазерный дальномер и лазерный целеуказатель. Также Abrams SEP v4 оснастят цветными камерами.