В ходе масштабного вторжения в Украину Россия добилась того, что «немыслимо быстро» потеряла убитыми почти 22 тыс. своих военных, заявил 24 апреля в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он перечислил 13 «достижений» россиян в войне против Украины:

за 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тыс. своих солдат (убитыми);

за 60 дней потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девятерых) генералов;

«русские военные корабли» («Москва» в том числе) научились следовать по правильному адресу;

доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что русские – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигания трупов мирных граждан;

доказали миру, что РФ настолько «богатая» страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи;

доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и беспредельной, особенно когда пропаганда умеет называть русских нацистов «освободителями», а террор в другой стране – «освобождением»;

доказали миру, что «вторые по силе армии» воюют только с мирными гражданами и жилыми кварталами;

выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов;

объединили Европу в презрении к русским и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счет финнов и шведов;

добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт;

собрали самые жирные санкции (и потому теперь просто официально воруют чужое) и подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгоя;

стремительно обнуляют русскую культуру. Мир презрительно отказывается от спектаклей/книг;

сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости.

«Предлагаю постоянно дополнять «достижения» русских», – написал Подоляк, указав хэштег #Бытьклиническимрусским.