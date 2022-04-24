Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) может достичь высокого уровня эффективности, если Грузия и Азербайджан будут координировать и следовать конкретным действиям.

С данным заявлением выступил Всемирный банк.

Всемирный банк разработал Стратегию и план действий, в которых выделяются приоритетные области двух стран, включая таможенные процессы, прозрачность доступа и честную конкуренцию, запуск и надлежащее создание совместного предприятия, организацию маршрутных поездов и оптимизация интермодальной инфраструктуры.

ТМТМ может быть не широко используемым термином. Он относится к части Среднего коридора между портом Баку и черноморскими грузинскими портами Поти и Батуми. Таким образом, ТМТМ является западной частью Среднего коридора или, чаще, отрезком Среднего коридора, проходящим через Азербайджан, Грузию и Черное море. Турция также может быть присоединена к нему частично.