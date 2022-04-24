То, что мы видели от наших украинских партнеров, — это не что иное, как победа на поле боя.

Об этом сегодня заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в эфире BBC.

Прайс отметил, что украинские силы не позволили России взять Киев.

«Сейчас они выигрывают битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются упорно, решительно, упорно, но также и с огромным объемом помощи в области безопасности, которую также предоставляют Соединенные Штаты и около 30 с лишним стран со всего мира», — отметил он.

«Несмотря на то, что мы продолжаем видеть, как наши украинские партнеры выходят победителями в ключевых битвах, мы будем сталкиваться с неудачами, будем свидетелями новых зверств, столкнемся с дополнительной жестокостью», предупредил Прайс.