Президент Турции Реджепп Эрдоган направил письмо Патриарху армянской церкви Турции Сааку Машаляну.

В письме, в частности, говорится:

«Последние годы Османской империи, совпавшие с Первой мировой войной, были периодом, полным страданий для миллионов османских детей. Понимание и разделение этой совместной боли без религиозного, этнического, культурного разделения — долг человечества… Важно, чтобы мы вместе исцеляли раны прошлого и еще больше укрепляли человеческие связи».

Президент Турции также вспомнил об умерших османских армянах и отметил, что «граждане Турции армянского происхождения поддерживают процесс сближения с Арменией и надеются на их всяческую помощь в реализации «исторического шанса, выпавшего двум странам».