Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефоные переговоры.

Данную информацию приводит Администрация президента Турции.

Стороны обсудили последнюю ситуацию в российско-украинской войне и ход переговорного процесса. Эрдоган отметил необходимость обеспечения эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя. Он добавил, что готов оказать всяческое содействие переговорному процессу, включая посредничество.

Реджеп Тайип Эрдоган также сказал, что Турция принципиально положительно относится к вопросу предоставления гарантий безопасности Украине.