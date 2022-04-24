С участием наших азербайджанских братьев с успехом прошли командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Непоколебимое братство-2022.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции в соцсети «Твиттер».
📍Kara Kuvvetleri Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığı (Ankara)
“Sarsılmaz Kardeşlik-2022 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı” Azerbaycanlı kardeşlerimizin de katılımıyla başarılı şekilde icra edildi.🇹🇷🇦🇿#MSB pic.twitter.com/fsxxQATcVm
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2022
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