Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал скорое окончание наступления российских сил на Донбассе и прекращение активной фазы войны.

«Через две-три недели закончится наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать. То, что они сейчас собрали, — это предпоследние оперативные резервы. Есть еще в районе Белгорода — Валуек где-то 15 тысяч войска. Но это несчастные, которые вышли из-под Киева, Сум и Чернигова, — у них психология расстрелянных. Они очень не хотят воевать», – заявил он в интервью российскому изданию Meduza.