Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия намерена свернуть военную кампанию в Украине после полного захвата Донецкой и Луганской областей. И вернуться к мирным переговорам для снятия санкций.

По его словам, которые приводит «Медуза», нынешнее российское наступление на Донбассе продвигается не так, как ожидали в Москве, поскольку россиянам противостоят «злые и мотивированные» самые боеспособные украинские подразделения.

«(Операция на Изюмском направлении) объяснялась чисто политическим решением — выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе. Их задача теперь (после провала изначального плана) — заявить, что это победа. Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых — снять санкции», — добавил Арестович.