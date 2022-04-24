Армия РФ на захваченных территориях начала принудительную мобилизацию медиков. В частности, в городе Волчанск Харьковской области младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым.

Об этом сообщили в Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.

Кроме того, ими же началась мобилизация молодежи на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.