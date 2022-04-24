Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего коллегу из соседней Колумбии, Ивана Дуке Маркеса, в подготовке диверсий, сообщает телеканал Venezolana de Television.

»Иван Дуке совместно с отдельными и организованными преступниками планирует забросить диверсантов через границу по тропам. Это группы бандитов, преступников, которые будут в первую очередь атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности», — заявил Мадуро.

Он утверждает, что Дуке хочет снизить боеготовность вооруженных сил и правоохранительных органов Венесуэлы, подорвав их боевой дух.

«Сначала убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность, а затем напасть на штабы полиции и армии. Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю — это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией», — считает Мадуро.