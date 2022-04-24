Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо, пишет газета Nikkei.

Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс военных, в связи с чем они станут самыми масштабными маневрами с участием американских морпехов на японской территории. Цель учений заключается «в повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» и «продолжающегося военного усиления Китая», подчеркивает Nikkei.