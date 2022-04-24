Российские власти начали закрывать информацию об основных экономических показателях, чтобы скрыть проблемы, с которыми РФ сталкивается из-за санкций, сообщает The Wall Street Journal

В последние дни власти России прекратили публиковать данные о государственном долге, статистике торговли и добыче нефти.

Центральный банк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, пока идет работа над законопроектом о запрете кредиторам делиться данными с иностранными государствами. Местные кредиторы не будут обязаны публиковать некоторые финансовые отчеты за период с 31 декабря 2021 года по 1 октября 2022 года,

Отключение не полное: правительство все еще публикует основные показатели, такие как инфляция, валовой внутренний продукт и ряд других данных. Но объем публикаций сузился.

Полагают, что ограничения помешают Вашингтону и Брюсселю видеть, как влияют их санкции на российскую экономику, а также усложнят поиск новых целей и точную настройку будущих раундов санкций.

На минувшей неделе отделение российского министерства энергетики, обнародующее ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, заявило, что ограничивает «распространение информации, которая может быть использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников».