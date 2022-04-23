Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает покупку соцсети Twitter не в качестве «способа заработать деньги», передает The Insider.

Маск признался, что хочет создать общественную платформу, которая была бы «максимально надежной и доступной» и предоставляла каждому желающему возможность «свободно высказываться в рамках закона».

«Твиттер обладает необычайным потенциалом. Я раскрою его», — заявил бизнесмен в письме председателю совета директоров Twitter Брету Тейлору.

Маск также заявил, что не считает себя идеальным руководителем Twitter и не уверен, что вообще сможет купить компанию, хотя он подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тем не менее Маск выполнил финансовые обязательства на сумму $46,5 млрд для выкупа Twitter. В компании заявили, что рассмотрят предложения по сделке, но официального ответа пока не дали.