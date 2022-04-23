Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «первоначальный план экономического давления США на Россию» не удался и теперь они «перешли к задействованию оружия массового уничтожения» (ОМУ). Об этом она написала в Telegram.

Захарова отметила, что США планировали заставить Россию полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности, применив экономические меры давления, но у них это не получилось, а затем приступили к «играм за красной линией».

«Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток», — подчеркнула представитель МИДа.