Соединенные Штаты хотят уладить с Турцией ситуацию, сложившуюся после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

«Они также хотят найти возможность решить проблему с С-400, мы им говорим, давайте уже найдем решение. Это уже приобретенный продукт, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше. Мы также сказали, что если предложение [по ЗРК Patriot] нас удовлетворит и будут даны гарантии, мы можем получить ЗРК Patriot. Ожидаем, что США придут к нам с новым предложением», — приводит его слова телеканал TRT.