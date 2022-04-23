урция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил в субботу ее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле. Наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», — приводит его слова газета Sabah.

Турция не участвует в санкциях против РФ. «Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», — цитирует главу МИД республики газета.