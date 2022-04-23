В Баку набирает обороты Кубок мира по художественной гимнастике. Как передает azerisport.com, во второй день разыграны первые награды.

В утренней и дневной части программы соревнований на Национальной арене гимнастики прошла квалификация в упражнениях с булавами и лентой у индивидуалок. Азербайджанские грации первыми выступили с лентой: Арзу Джалилова получила 29.750, выйдя в финал в этом виде с четвертого места. А Зохра Агамирова удостоилась оценки 27.600 и расположилась на 12-й строчке.

Далее спортсменки продемонстрировали свое мастерство обращения с булавами: Зохра показала пятый результат (30.400), выйдя в финал. А Арзу стала 18-й (26.650).

В многоборье Джалилова заняла шестое место (119.450), а Агамирова стала седьмой (119.300). Победу в абсолютном первенстве отпраздновала София Рафаэлли (125.150, Италия), серебро у Боряны Калейн (124.750, Болгария), а бронза у Милены Балдассари (121.550, Италия).

Вечером в борьбу вступили команды по групповым упражнениям. Наш коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан показал упражнение с тремя лентами и двумя мячами, получив за него оценку 30.600 и выйдя в финал со второго места.

Также группа завоевала серебряные награды в многоборье (63.650), поднявшись на пьедестал почета. Первое место в абсолютном первенстве у Италии (64.600), а третье — у Израиля (63.150). Таким образом, наши гимнастки открыли счет завоеванным наградам на Кубке мира.

Отметим, что накануне Джалилова пробилась в финал с обручем и мячом, Агамирова квалифицировалась в топ-8 с обручем, а групповая команда вышла в финал упражнений с пятью обручами.

Всего на Кубке мира принимают участие 140 граций из 31-й страны.