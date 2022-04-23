Сегодняшний ракетный удар РФ по Одессе был произведен с Каспийского моря, самолетами ТУ-95. Две ракеты сбили, а две попали по военному объекту и двум жилым домам. Об этом сообщается в официальном заявлении Оперативного командования «Юг»:

«Сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия силам ВСУ.

В результате ракетного удара погибли 5 и ранены 18 человек. Среди погибших — трехмесячный ребенок.