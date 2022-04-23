Фотограф из Беларуси Павел Кричко удивил сеть портретом президента РФ Владимира Путина, созданным из 1500 скриншотов и фотографий за время войны в Украине. Автор выразил негодование о том, как до сих пор люди могут поддерживать политику Путина.

Соответствующие фото он опубликовал на личной странице в Instagram. Пользователи сети восхитились увиденным и засыпали его комплиментами.

«Ужас, боль, страдания, смерть, искалеченные судьбы, преступления, бесчеловечность, зло — все в этом образе. Глядя на все эти фотографии, мне до сих пор трудно понять людей, которые все это поддерживают», — написал Кричко.