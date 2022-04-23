Высокопоставленные официальные лица Белого дома усилили давление на руководство США, призывая ввести санкции против российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они указывают, что его участие в мирных переговорах между Россией и Украиной не дало ощутимых результатов. В день начала спецоперации Абрамович принял переданное через посредника предложение президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в переговорах, отметил источник. Взамен миллиардер попросил Зеленского убедить Запад не вводить против него санкции.

Президент США Джо Байден исполнил просьбу, отмечает издание. С аналогичной просьбой украинский президент якобы обратился и к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Однако Великобритания ввела санкции против Абрамовича 10 марта, а через несколько дней это сделал и Евросоюз.