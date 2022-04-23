Обнародован прогноз погоды на 24 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем — 15-20° тепла. В Баку ночью — 11-13° тепла, днем — 18-20° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но есть вероятность, что в некоторых горных районах днем пройдут дожди.

Ночью и утром будет туман. Подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем — 24-29° тепла, в горах ночью — 0-5° тепла, днем — 12-17° тепла.