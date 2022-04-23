Вооруженные силы Турции с 1 января по 22 апреля этого года нейтрализовали 1987 террористов.

Как передает TRT Haber, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече с семьями шехидов и ветеранов в Гази-Ордуеве.

По его словам, с 24 июля 2015 года турецкая армия нейтрализовала 34 175 террористов. «Вооруженные силы Турции переживают самые тяжелые дни в истории нашей страны. С одной стороны, мы проводим учения на море, суше и в воздухе, а с другой стороны, продолжаем боевые действия. Недавно мы начали антитеррористическую операцию «Пендже Килит»,- заявил он.