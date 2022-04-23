Два суицида совершено в Баку за минувшие сутки. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что в поселке Бина Хазарского района во дворе собственного дома повесился Адиль Диланов (1958 г.р.). А в поселке Сураханы одноименного района точно таким же образом, на трубе повесился Эхтирам Мамедов (1989 г.р.). По фактам возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Выясняются причины, толкнувшие мужчин на самоубийство.

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