Открывшийся в Шуше V съезд азербайджанцев мира и выступление на этом форуме президента Азербайджана Ильхама Алиева, без сомнения, еще долго останется в центре внимания экспертного сообщества, причем не только в Азербайджане. И сам факт проведения этого форума в Шуше, и то, что съезд назвали «победным» (форум такого формата после победы в Карабахе проводится впервые), и озвученные главой государства программные «месседжи» — здесь огромный массив информации к размышлению. Как показали еще события лета 2020 года, о которых упомянул в своем выступлении глава государства, Азербайджан не просто активизирует работу с соотечественниками за рубежом — по сути дела, Армения уже де-факто лишилась монополии на «диаспору» и все, что с ней связано. Сам факт проведения форума в Шуше — еще одна «горькая пилюля» и жесткое напоминание, как изменился расклад сил.

Но вполне ожидаемо, что в центре внимания оказался другой «месседж», озвученный главой государства. Президент не только напомнил, что «Азербайджан не имеет территориальных претензий к другим странам, но и свою территорию мы никому не отдадим». Ильхам Алиев озвучил жесткое предупреждение в адрес Еревана и его покровителей: «Если в Армении есть определенные силы, которые все еще думают о реваншизме и исходя из этого тормозят подписание мирного договора и признание территориальной целостности Азербайджана, то и нам придётся идти на аналогичные шаги и не признавать территориальную целостность Армении».

А вот тут нужны подробности. Азербайджан по сути дела предъявляет Армении недвусмысленный ультиматум: если Армения не отказывается от притязаний на азербайджанскую территорию, то Баку во всех смыслах есть что предъявить Еревану. Президент в своем выступлении напомнил о передаче Армении Зангезура. Добавим от себя: Иреван, ныне Ереван, был уступлен Армении в 1918 году в обмен на отказ от претензий на Карабах, и это условие Ереван не выполнил. Наконец, есть еще Александропольский договор, который дашнакское правительство Армении умудрилось подписать за несколько часов до «советизации» это й страны силами XI Армии — там под вопросом оказываются уже права Армении на Гюмри.

Более того, свой ультиматум Азербайджан озвучивает на показательном фоне. В Баку неоднократно заявляли, что готовы приступить к работе над мирным договором, установить с Арменией дипломатические отношения и т.д. Но для этого в Ереване, о чем еще раз напомнил глава государства, должны заявить, что не предъявляют и не будут предъявлять территориальных претензий к Азербайджану. Более того, Баку направил Еревану свои предложения из пяти пунктов. В Армении их вроде бы приняли. Добавим от себя: недавние переговоры в Брюсселе дали солидный повод для оптимизма.

Но в Ереване опять творится нечто непонятное. Те заявления, которые Никол Пашинян делает на внутреннюю аудиторию, сильно расходятся с теми обязательствами, которые он взял на себя в Брюсселе. Что очень напоминает старую игру Армении: обещать, озвучивать вроде бы конструктивные заявления, но ключевых решений не принимать и «тянуть резину». После визита Пашиняна в РФ подозрения только усилились: Никол Воваевич явно стремится «зачеркнуть» результаты брюссельских переговоров, пытается вернуться к Минской группе и т.д. А секретарь Совбеза Армен Григорян, один из наиболее доверенных лиц и близких соратников, обещает, что, мол, переговоры с Азербайджаном —процесс долгий. Плюс ко всему, озвучивая вроде бы здравые месседжи о необходимости договариваться, «снижать планку» и т.д., в Армении так и не заявляют об отказе от территориальных претензий к Азербайджану. И, наконец, проявляется в Ереване и желание «поиграть в войнушку». Накануне на полигоне имени Баграмяна остатки армянской армии провели учения, где отрабатывали… «тактику наступательного боя».

Воздержимся, конечно, от «чёрного юмора» и не станем уточнять, на что именно готовятся «наступить» и на что уже «наступили» в Армении. Просто, затевая подобные игры, Армении лучше помнить о цене вопроса. Особенно после 44-дневной войны.

В Баку уже предупреждали, что не позволят восстановить в Армении агрессивный военный кулак и не допустят, чтобы оттуда вновь исходила угроза. А внешнюю поддержку Еревана в этом вопросе расценят как недружественный шаг. И при том военно-силовом раскладе, который обозначила 44-дневная война, к этим предупреждениям надо отнестись со всей серьезностью.

А теперь в Азербайджане поднимают ставки. А еще напоминают Армении не очень афишируемую, но тем не менее непреложную истину: процесс силовой перекройки границ очень часто развивается по «закону бумеранга», и в итоге с территориями придется расставаться той стране, которая и пыталась «прихватизировать» чужое. Причем уже мало сомнений, что результаты этого «удара бумеранга» будут для Армении куда тяжелее, чем 44-дневная война.

И самое главное, у Армении уже был шанс убедиться: если в Баку что-то обещали, то сделают. А к озвученным Азербайджаном предупреждениям надо отнестись со всей серьезностью.

Нурани, обозреватель Minval.az