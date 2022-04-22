На следующей неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссию на Чернобыльскую АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства.

Цель миссии — активизировать усилия по предотвращению угрозы ядерной аварии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и группа сотрудников по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям приедут в Чернобыль 26 апреля. Представители МАГАТЭ будут находиться там для доставки жизненно важного оборудования и проведения радиологических и других оценок на объекте, передает РИА Новости.

Срок окончания миссии на данный момент неизвестен.