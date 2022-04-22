После Украины российские войска могут вторгнуться в Молдову. Такое мнение выразил 22 апреля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Аппетиты Москвы продолжают расти. Теперь они говорят, что их цель на юге Украины – выход до Приднестровья, где якобы тоже притесняют россиян. Очевидно, что следующей целью армии мародеров и насильников будет Молдова», – написал он.

Подоляк отметил, что это «доказывает, что Украина сегодня борется за безопасность Европы».