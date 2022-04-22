Басманный суд Москвы арестовал до 12 июня публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу, подозреваемого по делу о дискредитации российской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», — заявили в суде.