Французские менеджеры Renault покидают завод «АвтоВАЗ». Источник «Газеты.Ru» на «АвтоВАЗе» сообщил, что французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику. В числе потенциальных претендентов на покупку называются дочернее подразделение «Ростеха» и структуры Минпромторга.

По словам собеседника издания, в мае большая часть иностранного менеджмента «АвтоВАЗа» покинет завод либо будет переведена на удалённую работу. Эту информацию подтвердили два других источника.

Один из менеджеров компании отметил, что часть иностранного персонала ранее уехала из Тольятти, некоторые это сделают несколькими неделями позже, обратно они уже не вернутся.