Авиакомпания «Россия» (Группа «Аэрофлот») с 1 мая запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Баку. Такое сообщение опубликовано на ее сайте.

Полеты будут выполняться из московского аэропорта «Шереметьево» ежедневно, они заменят на этом направлении рейсы «Аэрофлота».

«»Россия» будет эксплуатировать на маршрутной линии Москва — Баку — Москва современные и комфортабельные воздушные суда российского производства Superjet 100, представленные в двухклассной компоновке», — добавили в авиакомпании.

Всего на борту SSJ-100 87 мест, из них 12 кресел бизнес-класса и 75 — эконом-класса.