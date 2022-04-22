Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал создать гуманитарные коридоры из «Азовстали» в Мариуполе в другие части Украины с гарантиями прекращения огня.

«В течение нескольких недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, которое привело к широкомасштабному уничтожению города, включая зверства против мирного населения, под искаженным предлогом «освобождения», — говорится в его заявлении.

Однако, в Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, в том числе около тысячи тех, кто, спрятался от обстрелов на металлургическом заводе «Азовсталь».

«ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирного населения Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры от «Азовстали» и других районов города до других частей Украины с гарантиями прекращения огня», — сообщил Боррель.

Отмечается, что для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ в соответствии с основными принципами прав человека и международного гуманитарного права.