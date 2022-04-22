Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) перешло на усиленный режим работы. Это связано со Съездом Победы в Шуше.
В данное время модульная больница в Шуше функционирует круглосуточно.
Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) перешло на усиленный режим работы. Это связано со Съездом Победы в Шуше.
В данное время модульная больница в Шуше функционирует круглосуточно.
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