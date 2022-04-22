В России звучат заявления о намерении аннексировать захваченные территории на юге Украины, создав так называемый «Крымский федеральный округ».

«Крымский федеральный округ» может быть воссоздан, а его населением станут жители «освобожденных» территорий Украины», — заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

По словам Белика, аннексия может произойти после окончания войны в Украине.

В то же время, в Совете Федерации РФ заявляют о возможном «референдуме» на юге Украины о вхождении в состав России, пишет «Корреспондент».