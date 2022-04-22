Батальон «Азов» может нанести удар ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе, который собираются провести захватившие город россияне. Такое заявление в эфире украинского телеканала сделал основатель батальона Андрей Билецкий.

«Туда (в Мариуполь) иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа „Точки-У“. Поэтому я бы не рисковал проводить „Бессмертные полки“ и тому подобные действия. Если в Мариуполе только попробуют организовать шествие, то украинская армия будет способна дать адекватный и яркий ответ», — сказал он.

