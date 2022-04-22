Сегодня в Шуше в рамках V Съезда азербайджанцев мира прошло панельное заседание на тему «Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха».

Модератором заседания стал заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, отмечает «Репорт».

Сначала спецпредставитель президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов проинформировал о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев в своем выступлении заявил, что президент Азербайджана определил 5 основных направлений развития до 2030 года: «Сюда входят создание конкурентоспособной экономики, инклюзивного общества, развитие человеческого капитала, инновации, развитие зеленой экономики. Исходя из этого, уже разработана стратегия развития на 2022-2026 годы, которая в ближайшее время будет подписана президентом».

Э. Алиев сказал, что на освобожденных от оккупации территориях имеется до 30 небольших гидроэлектростанций, которые планируется реконструировать с использованием частно-государственного партнерства.

«Совместная эксплуатация месторождений на освобожденных от оккупации территориях с иностранными инвесторами также стоит на повестке дня. В то же время нам известны и другие планы по освобожденным от оккупации территориям. Например, Шуша — наш культурный центр, Джебраил станет логистическим хабом, потому что через него пройдет Зангезурский коридор. У нас есть конкретные планы и по другим освобожденным территориям. В то же время мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы, например, даже небольшие инвестиции из далекой Нигерии были вложены именно в освобожденные территории. Основная проблема для нас — очистка от минных загрязнений. Это требует времени. Если эта работа будет завершена в короткие сроки, данный регион будет развиваться еще быстрее», — заявил замминистра.

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджи рассказал о принципах работы фонда и проделанной работе. Он выразил желание активно сотрудничать с диаспорой в направлении восстановления Карабаха.

Профессор и главный консультант по неврологии Копенгагенского университета, руководитель Международного общества головной боли и директор исследовательского сообщества мигрени, член попечительского совета Фонда YAŞAT, активный член азербайджанской диаспоры в Дании, профессор медицины Масуд Ашина проинформировал о работе, проводимой в направлении лечения ветеранов при поддержке Фонда YAŞAT.

Заведующий кафедрой международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов добавил, что развитие невозможно представить вне системы образования. По его словам, образовательные учреждения, которые будут созданы в Карабахе, должны быть универсальными учебными заведениями. «С другой стороны, если мы хотим построить зеленые города и села в Карабахской зоне, мы должны обратить особое внимание на высшее и среднее специальное образование», — сказал он.

Член правления азербайджанского центра по Среднему Западу, Координационного совета азербайджанцев США Эсмира Байрамова заявила, что умные города в мире также являются туристическими центрами. По ее словам, создание умных городов в Карабахе также будет способствовать развитию туризма.