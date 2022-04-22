Минская группа ОБСЕ находится в процессе самоликвидации, считает помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что уже и со стороны самой Минской группы были сделаны заявления по разным направлениям и в разных формах о том, что эти 3 сопредседателя уже сами по тем или иным причинам не могут собраться вместе, особенно в контексте событий в Украине.

«Об этом открыто заявил высокопоставленное официальное лицо одной из этих стран. После этого в заявлениях, сделанных и странами-сопредседателями Минской группы, отмечается, что уже отправляемые в регион представители прибудут не в статусе сопредседателей, а уже в другом статусе. Например, в заявлениях, сделанных США, мы также видели, что в контексте Женевских переговоров в качестве лица, ведущего переговорный процесс по Кавказу, был направлен представитель.

В официальных заявлениях, сделанных Россией и Францией, также отмечается, что их представителям был предоставлен иной статус. В целом азербайджанская сторона поднимала этот вопрос по существу в рамках постконфликтных реалий. Потому что конфликта нет, конфликт разрешен. В регионе уже есть новое направление отношений, это армяно-азербайджанские отношения. И в этих отношениях Минская группа не имеет функции носителя какого-либо мандата.

Азербайджанская сторона говорила, что Минская группа должна представить свою дорожную карту того, чем она может заниматься. Даже в послевоенный период Минская группа еще раз показала, что не в состоянии представить такой документ, и вступила в процесс самоликвидации. И ответственность за это ни в коем случае не несет Азербайджан», — подчеркнул Гаджиев (цитата по АПА).