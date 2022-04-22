Немедленный отказ Германии от покупки российского газа может обойтись стране €180 млрд потерянного ВВП в 2022 году. Такую оценку приводит на своем сайте пресс-служба Бундесбанка.

Как отметили в Немецком федеральном банке, при обострении конфликта на Украине и введении эмбарго на российские энергоносители темпы роста ВВП Германии в этом году потеряют 5%.

Инфляция может ускориться до 8,8%. Сейчас показатель роста цен находится на максимуме за 40 лет и составляет 7,3%.

Экономическая ситуация в стране рискует оказаться в одной из самых масштабных за последние десятилетия рецессии, прогнозируют в банке.