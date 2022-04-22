Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть «реальная вероятность» того, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналистов в Нью-Дели о том, согласен ли он с оценками западной разведки о том, что боевые действия могут затянуться до конца следующего года.

«У Путина огромная армия», – сказал Джонсон, отметив при этом, что российский лидер находится в «сложной политической позиции, так как он допустил катастрофическую ошибку».

«У него похоже не осталось другого выхода, кроме как пытаться и дальше изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами», – сказал британский премьер, добавив, что Путину не удастся «сломить дух украинского народа».