Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре затронули тематику обеспечения стабильности и безопасности в Карабахе — в том числе с учетом проведенных в последнее Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.

«Затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учётом проведённых в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трёхсторонних договорённостей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заявили в Кремле.

После беседы с российским лидером Мишель написал в своём Twitter, что в разговоре с Путиным также «подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и её суверенитета», а также антироссийских санкций.

«Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осаждённых городов, тем более по случаю православной Пасхи», — добавил Мишель.